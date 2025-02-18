İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2025 Salı / 20 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2745
  • EURO
    37,9573
  • ALTIN
    3407.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Maltepe Belediyesinin eski çalışanlarının da aralarında olduğu 17 şüpheli hakkında iddianame
Güncel

Maltepe Belediyesinin eski çalışanlarının da aralarında olduğu 17 şüpheli hakkında iddianame

Eski Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Salih Kara'nın da aralarında olduğu 17 şüpheli hakkında 'kamu kurumu veya kuruluşları ihalesine fesat karıştırma' suçundan iddianame hazırlandı.

AA18 Şubat 2025 Salı 17:21 - Güncelleme:
Maltepe Belediyesinin eski çalışanlarının da aralarında olduğu 17 şüpheli hakkında iddianame
ABONE OL

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, Maltepe Belediyesinde 2016-2020 yıllarındaki 4 hizmet aracı ve iş makinesi kiralama ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla eski belediye başkan yardımcısı Kara'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, soruşturmaya konu olan 4 ihalede rekabetin kısıtlandığı belirtilerek, ihalelerin hazırlanmasında yetkisi bulunan şüphelilerin, ihalenin daha geniş bir katılımcı çerçevesiyle gerçekleşmesinin ve buna bağlı maliyet kaynaklı teklif farkı oluşmasının önüne geçtikleri belirtildi.

Şüphelilerin, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin, ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek suretiyle ihaleye fesat karıştırdıkları anlatılan iddianamede, şüphelilerin bir kısmının 1 ihale süreciyle, bir kısmının ise birden fazla ihale süreciyle ile ilgili sorumlu olduğu aktarıldı.

İddianamede, kamu davası açılması için yeterli delil ve şüphenin bulunduğu belirtilerek, eski belediye başkan yardımcısı Salih Kara'nın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin "zincirleme şekilde kamu kurumu veya kuruluşları ihalesine fesat karıştırma" suçundan 3'er yıl 9'ar aydan 12'şer yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Diğer 12 zanlı hakkında da "kamu kurumu veya kuruluşları ihalesine fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.