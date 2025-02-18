Maltepe Belediyesinin eski çalışanlarının da aralarında olduğu 17 şüpheli hakkında iddianame

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, Maltepe Belediyesinde 2016-2020 yıllarındaki 4 hizmet aracı ve iş makinesi kiralama ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla eski belediye başkan yardımcısı Kara'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, soruşturmaya konu olan 4 ihalede rekabetin kısıtlandığı belirtilerek, ihalelerin hazırlanmasında yetkisi bulunan şüphelilerin, ihalenin daha geniş bir katılımcı çerçevesiyle gerçekleşmesinin ve buna bağlı maliyet kaynaklı teklif farkı oluşmasının önüne geçtikleri belirtildi.

Şüphelilerin, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin, ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek suretiyle ihaleye fesat karıştırdıkları anlatılan iddianamede, şüphelilerin bir kısmının 1 ihale süreciyle, bir kısmının ise birden fazla ihale süreciyle ile ilgili sorumlu olduğu aktarıldı.

İddianamede, kamu davası açılması için yeterli delil ve şüphenin bulunduğu belirtilerek, eski belediye başkan yardımcısı Salih Kara'nın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin "zincirleme şekilde kamu kurumu veya kuruluşları ihalesine fesat karıştırma" suçundan 3'er yıl 9'ar aydan 12'şer yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Diğer 12 zanlı hakkında da "kamu kurumu veya kuruluşları ihalesine fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.