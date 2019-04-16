İstanbul 2019 yerel seçim sayımlarında son dakika gelişmesi! Maltepe sayım sonuçlarındaki son durum nedir?

İstanbul Maltepe’deki sayım sonuçlarıyla ilgili son dakika haberleri geliyor. Dün akşam ara verilen oy sayımına yeniden devam edilecek. Vatandalar, yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Yeniden sayım kararının iptalinin ardından dün 967 sandıktaki sayım tamamlandı. Kalan 122 sandığın sayımına birazdan başlanacak. YSK, dün Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmıştı. Bu kararın ardından yeniden başlayan sayımda 1089 sandıktan 967'sinde sayım tamamlandı, geriye 122 sandık kaldı. Peki, Maltepe’deki oy sayımı ne kadar sürecek? İşte 16 Nisan İstanbul Maltepe’deki oy sayımıyla ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde...

SAYIMLARA YENİDEN BAŞLANACAK

İstanbul Maltepe'de dün akşam saatlerinde ara verilen oy sayımına bugün devam edilecek.

YSK, dün Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmıştı.

Bu kararın ardından yeniden başlayan sayımda 1089 sandıktan 967'sinde sayım tamamlandı, geriye 122 sandık kaldı.

Saat 22.30'da ara verilen sayıma kısa bir süre içerisinde yeniden başlanması bekleniyor.

İLAVE TERMİNAL KARARI BEKLENİYOR

Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na yeni sayım kurulu oluşturma yetkisi de verildi. İlave sayım terminali oluşturulmadı. Bugün ilave sayım terminali konusunda ilçe seçim kurulu toplanıp sayıya karar verecek.

NE KADAR SÜRECEK?

Maltepe'de kurul sayısının 12'ye çıkarılması durumunda sayımın bugün tamamlanabileceği belirtiliyor. İki kurulla devam edilmesi durumunda ise sayım işlemlerinin birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

BİNALİ YILDIRIM'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: OYL SANDIKTA İÇ EDİLMİŞTİR

29 BİN OLAN RAKAM 12 BİN SEVİYESİNE ÇEKİLMİŞTİR

Bu itiraz süreci seçim kültürümüzde her zaman olmuştur. İlk itiraz 1946'da olmuştur. Bu yarı serbest seçimdir. Bu itirazı da CHP yapmıştır. İtiraz kültürü CHP'ye yabancı değildir. 2014'te de CHP Ankara seçimlerini AYM ve AİHM'e dahi götürmüştür. Biz milli iradenin sandıkta iç edilmesinin önüne geçilmesine çalışıyoruz.

Başta 29 bin olarak açıklanan rakam 12 bin seviyesine çekilmiştir. oylar sandıkta iç edilmiştir, bu kadar açıktır. Bizim oylarımız karşı adaya yazılmıştır. Bugüne kadar oyların yüzde 10'u sayılabilmiştir. Oyların tamamı sayılsaydı, CHP rıza gösterseydi seçimin sonucu böyle olmayacaktı. Seçimin bu şekile dönüşmüş olması tatsız bir şey.

KARARI VERECEK OLAN YSK'DIR

İstanbul gibi memleket büyüklüğünde bir şehri yönetecek başkanın şaibeler ve sakatlanmış bir seçim sonucuyla başkan olması doğrusu pek hoş bir şey olmaz. Başkanın güçlü şekilde göre yapması ve hizmetleri yerine getirmesi bütün İstanbuluların arzusudur. Seçimde yapılan usulsüzlükler, yanlışlıklar, şaibeler, oy hırsızlıklarıyla sınırlı değil. Daha birçok yanlışlar var.

Seçimin kazanıldığının kararını veren yer YSK'dır. Belediye Başkanıyım diye kart bastırır, Anıtkabir defterine bu ünvanla imza atarsan, YSK'nın vereceği kararı etkilemekten başka ne iş yaparsın? Hukuk devletinde baskılarla hakimleri, karar vericileri etkilemek mümkün değildir. Hepimize düşen, sonucu sükunetle beklemektir. Dış ülkelere mesajlar göndermek, dış ülkelerin Türkiye'ye baskı yapmasını sağlamak, bunlar bizim milletimizin canını sıkmaktadır.

YAPILAN SAHTEKARLIKTIR

Seçmen nakli herkes yapıyor siz de yaptınız diyorlar. Bu sahtekarlıktır. Kendi iradenizle seçmen nakli yapmıyorsunuz. Bilgisayarın başında oturduğunuz yerde bu seçmen girişlerini yapıyorsunuz. MHP ilçe başkanının evine 6 seçmen yazılmış, haberi yok. Kepazeliğin geldiği yere bakın. Bu önceden planlanmış bir iş.

Seçmen ağırlığının CHP yönünde değiştirilmesi için planlanmış bir iş. Sahtekarlığın son kullanım tarihi olmaz. Sahtekarlık başta yapılmışsa sonuna kadar devam eder. Bu tıbbi ilaç değil. Seçmenin iradesini ve oyunu çalmak bir miada bağlı değildir. Son kullanım tarihi de olmaz. Bunu İstanbulluların takdirine sunuyorum.

TRİBÜN TRİBÜN DOLAŞACAĞINA BENİM GİBİ BEKLESİN

Seçimlerin bu hale gelmesini körükleyen rakip adaydır. Bu itiraz süreci her seçimde olmuştur. İki örnek var elimizde Mansur Yavaş soyadı gibi yavaş hareket etmiş, süreçlerin tamamlanmasını beklemiş ve kendisine belediye başkanı olduğuna dair belge verilmiştir. Ben tebrik ediyorum, sorumluluk taşımak bu. Keşke Sayın İmamoğlu da bunu yapsaydı. Tribün tribün dolaşacağına, meydan meydan dolaşacağına, adının altına belediye başkanı yazacağına, sakin, oturup benim gibi sonuçları bekleseydi.

BU SEÇİM BAŞLI BAŞINA MUNDAR OLMUŞ BİR SEÇİMDİR

Sayımlarda o kadar yanlış, hile ve özensizlik olduğunu gördük ki insan hayrete düşüyor. Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir, murdar bir etin de kavurması olmaz.

Sonuç ne olursa olsun kararı YSK verecektir. YSK'nın kararı da herkesi bağlayan bir karar olacaktır. Sayın İmamoğlu tek güvendiğim kurum YSK'dır açıklaması yapmıştı. Bakıyorsunuz bu günlerde de o kararını açıklamasını değiştirmeye çalışılıyor. Sayımların kasten uzatıldığını söylemek maksatlıdır. Bu seçimde organize bir kötülük yaşanmıştır. Onlarca delilden bahsedebiliriz. Bunların örnekleri de numuneleri de elimizde var. Bu süreci tırmandırarak, bağırarak, çağırarak haklı pozisyona geçeceğini sananlar yanılgı içindedir.

3 PUSULA YERİNE 2 PUSULA

Bazen şu da söyleniyor, gözünüzü dört açsaydınız da hile olmasaydı. İyi tamam buna itirazım yok. Ama bu hırsızlığı şaibeyi yolsuzlukları haklı gösterir mi? İtiraz etmesek 29 binden 12 bine kadar çalınan oyları geri getirmesek gitmişti o oylar. Biz bize verilen ya da rakip adaya verilen oyların yerine gitmesine mesulüz. Burada organize bir kötülüğün olduğunu ortaya konuluyor. Seçimden sonra bizi yüzlerce insan aradı. Sandıklarda 3 tane pusula verilmesi gerekirken iki tane pusula verildiğini söylüyor insanlar. Bu da üzerinde durulması gereken bir durumdur. Bu da somut bir şüphedir. Onlarca delilden bahsedebiliriz. Usulsüzlükten bahsedebiliriz. Bizim amacımız itiraz süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işlemesi.

OYLARIN 5/6'SI YENİDEN SAYILACAK

Buna göre, toplam oyların yaklaşık 5/6'sı ilçe seçim kurulu tarafından yeniden sayılacak.

Karar, AK Parti, MHP, Saadet Partisi üyeleri ve iki memur üyenin oylarıyla alındı.

AK PARTİ “OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ” HAKKINI KULLANACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ''Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilmesini isteyeceğiz. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zamanda dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz'' dedi.

Yavuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, AK Parti'nin İstanbul'daki yerel seçimlerin yenilenmesine yönelik "olağanüstü itiraz" sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz." dediklerini anımsatan Yavuz, "Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

MALTEPE SEÇİM SONUÇLARINDA SON DURUM

Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılma işlemleri devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezinde devam eden oy pusulularının sayımlarında şu ana kadar 1089 sandıktan 742 sandığın sayıldığı ve oy sayım işlemlerinin 2 kuruldan 12 kurula çıkartıldığı da öğrenildi.

Öte yandan, dün gece geç saatlerde ara verilen oy sayım işlemleri sabah erken saatlerde yeniden başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin AK Parti'nin Maltepe'de yaptığı itiraz üzerine YSK, 1089 sandıkta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tekrar sayılmasına karar vermişti.

SÜREÇ NASIL DEVAM EDİYOR?

Akşam Gazetesinden Osman Nuri Cerit’in haberine göre, İstanbul’daki seçimlerle ilgili gözlerin çevrildiği Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye genelindeki olağan itirazlarla ilgili kararlarını dün açıkladı. YSK, İstanbul’daki sayım işleminin bitmesinin ardından, kent için nihai kararını açıklayacak. Birleştirme tutanaklarının hazırlanmasından sonra, olağanüstü itiraz süreci başlayacak.

Seçim Kanunu'nun 130’uncu maddesi kapsamında yapılacak olan olağanüstü itirazda, AK Parti “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesini isteyecek. AK Parti yasa gereği bu başvurusunu, 7 gün içinde yapacak.

3 GÜN İÇİNDE KARAR

Başvurunun ardından Kurul, 3 gün içinde olağanüstü itirazı karara bağlayacak. AK Parti başvurusunda yasanın açık hükmüne rağmen sandık başkanlığı kriteri taşımayan isimleri tek tek belirtecek. Yapılan incelemede devlet memuru olmadığı halde görevlendirilen sandık başkanlarının bilgileri de sunulacak.

AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’a verilen binlerce oyun haksız şekilde nasıl “geçersiz” sayıldığı ortaya konulacak. Bu usulsüzlüklerin tümü ilgili seçim kurulları tarafından yapılan inceleme ve yeniden sayımlar için kanıt olarak gösterilecek. YSK’nın içtihatlarına göre 'olağanüstü itiraz' üzerine seçimlerin yenilenmesi kararı verilebilmesi için “öne sürülen iddiaların somut verilere dayanması” ve “bu iddiaların seçmen sayısı bazında sonuca etkili olması” gerekiyor.

ORGANİZE SEÇMEN KAYDIRMA

İtirazda “ilçelere organize seçmen kaydırma” usulsüzlüğü de belgelendirilecek. YSK’nın daha önceki yıllarda iptal kararı verdiği seçimler de emsal gösterilecek. YSK, 2002 Milletvekili Seçiminde Siirt, 2014 Yerel Seçiminde ise Yalova ve Ağrı’da iptal kararı vermişti. YSK bu seçimlerde karar gerekçesini, seçim sonuçlarını etkileyecek boyuttaki usulsüzlüklere dayandırmıştı.