Maltepe seçim sonucu 2019 açıklandı mı? Maltepe'de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak? İstanbul Maltepe' de yeniden oy sayım işlemleri 14. günün sonunda sona erdi. Şimdi herkes, “İstanbul’da mazbata verilecek mi?” sorusunun cevabını araştırıyor. Gece yaşanan son dakika gelişmesi ile Maltepe ilçesinde 2 Nisan’da bin 89 sandıkta başlayan yeniden oy sayım işlemi gece yarısı sona erdi. İki karar arasında 32 sandıkta geçersiz oy sayımı yapılmıştı. Son gün bu 32 sandıktaki tüm oyların sayılması istendi. Kurul itirazı kabul etti ve 122 sandığa ek olarak bu 32 sandık da yeniden sayıldı. Tüm sayım işlemi gece yarısı bitti. Tutanaklar birleştirildikten sonra il seçim kurulu İstanbul seçimlerindeki son rakamları belirleyecek. Peki, 17 Nisan Çarşamba günü itibari ile İstanbul’da son durum nedir? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL MALTEPE’DE OY SAYIMI BİTTİ, BUNDAN SONRA NE OLACAK?

İstanbul Maltepe' de yeniden oy sayım işlemleri 14. günün sonunda sona erdi. Bugün tutanaklar birleştirilerek sonuçlar İl Seçim Kurulu’na gönderilecek. İl Seçim Kurulu da İstanbul seçimlerinin kesin rakamlarını açıklayacak.

Maltepe ilçesinde 2 Nisan’da bin 89 sandıkta başlayan yeniden oy sayım işlemi gece yarısı sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu önceki gün aldığı kararla "Oylar ivedilikle sayılsın" açıklamasını yaparak İlçe Seçim Kurulu’na oyları sayan kurul sayısının arttırılması yetkisi vermişti.

Dün sabah 2 kurulla başlayan oy sayımında saat 14:00 itibariyle kurul sayısı 6 ya çıkarıldı, sayım işlemleri hızlandı.

Son güne kalan 122 sandığın sayımında sona gelindiğinde 32 sandık için daha sayım kararı verildi.

Geçtiğimiz hafta Maltepe'de geçersiz oyların sayılma kararının ardından tüm oyların sayılması kararı verilmişti.

İki karar arasında 32 sandıkta geçersiz oy sayımı yapılmıştı. Son gün bu 32 sandıktaki tüm oyların sayılması istendi. Kurul itirazı kabul etti ve 122 sandığa ek olarak bu 32 sandık da yeniden sayıldı.

Tüm sayım işlemi gece yarısı bitti. Tutanaklar birleştirildikten sonra il seçim kurulu İstanbul seçimlerindeki son rakamları belirleyecek.

ISLAK İMZALI TUTANAKLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

Sayım işleminin sona ermesiyle birlikte ıslak imzalı oy tutanaklarının birleştirme süreci başlayacak.

Sabah yeniden toplanacak olan Maltepe İlçe Seçim Kurulu ıslak imzalı oy tutanakları birleştirecek, kurullar imzalarını atacak. Sonuçlar İl Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

Sonuçlar YSK'nın veri tabanına işlenecek ve YSK'nın kararı beklenecek.

BİNALİ YILDIRIM'DAN YENİ AÇIKLAMA: OYL SANDIKTA İÇ EDİLMİŞTİR

29 BİN OLAN RAKAM 12 BİN SEVİYESİNE ÇEKİLMİŞTİR

Bu itiraz süreci seçim kültürümüzde her zaman olmuştur. İlk itiraz 1946'da olmuştur. Bu yarı serbest seçimdir. Bu itirazı da CHP yapmıştır. İtiraz kültürü CHP'ye yabancı değildir. 2014'te de CHP Ankara seçimlerini AYM ve AİHM'e dahi götürmüştür. Biz milli iradenin sandıkta iç edilmesinin önüne geçilmesine çalışıyoruz.

Başta 29 bin olarak açıklanan rakam 12 bin seviyesine çekilmiştir. oylar sandıkta iç edilmiştir, bu kadar açıktır. Bizim oylarımız karşı adaya yazılmıştır. Bugüne kadar oyların yüzde 10'u sayılabilmiştir. Oyların tamamı sayılsaydı, CHP rıza gösterseydi seçimin sonucu böyle olmayacaktı. Seçimin bu şekile dönüşmüş olması tatsız bir şey.

KARARI VERECEK OLAN YSK'DIR

İstanbul gibi memleket büyüklüğünde bir şehri yönetecek başkanın şaibeler ve sakatlanmış bir seçim sonucuyla başkan olması doğrusu pek hoş bir şey olmaz. Başkanın güçlü şekilde göre yapması ve hizmetleri yerine getirmesi bütün İstanbuluların arzusudur. Seçimde yapılan usulsüzlükler, yanlışlıklar, şaibeler, oy hırsızlıklarıyla sınırlı değil. Daha birçok yanlışlar var.

Seçimin kazanıldığının kararını veren yer YSK'dır. Belediye Başkanıyım diye kart bastırır, Anıtkabir defterine bu ünvanla imza atarsan, YSK'nın vereceği kararı etkilemekten başka ne iş yaparsın? Hukuk devletinde baskılarla hakimleri, karar vericileri etkilemek mümkün değildir. Hepimize düşen, sonucu sükunetle beklemektir. Dış ülkelere mesajlar göndermek, dış ülkelerin Türkiye'ye baskı yapmasını sağlamak, bunlar bizim milletimizin canını sıkmaktadır.

YAPILAN SAHTEKARLIKTIR

Seçmen nakli herkes yapıyor siz de yaptınız diyorlar. Bu sahtekarlıktır. Kendi iradenizle seçmen nakli yapmıyorsunuz. Bilgisayarın başında oturduğunuz yerde bu seçmen girişlerini yapıyorsunuz. MHP ilçe başkanının evine 6 seçmen yazılmış, haberi yok. Kepazeliğin geldiği yere bakın. Bu önceden planlanmış bir iş.

Seçmen ağırlığının CHP yönünde değiştirilmesi için planlanmış bir iş. Sahtekarlığın son kullanım tarihi olmaz. Sahtekarlık başta yapılmışsa sonuna kadar devam eder. Bu tıbbi ilaç değil. Seçmenin iradesini ve oyunu çalmak bir miada bağlı değildir. Son kullanım tarihi de olmaz. Bunu İstanbulluların takdirine sunuyorum.

TRİBÜN TRİBÜN DOLAŞACAĞINA BENİM GİBİ BEKLESİN

Seçimlerin bu hale gelmesini körükleyen rakip adaydır. Bu itiraz süreci her seçimde olmuştur. İki örnek var elimizde Mansur Yavaş soyadı gibi yavaş hareket etmiş, süreçlerin tamamlanmasını beklemiş ve kendisine belediye başkanı olduğuna dair belge verilmiştir. Ben tebrik ediyorum, sorumluluk taşımak bu. Keşke Sayın İmamoğlu da bunu yapsaydı. Tribün tribün dolaşacağına, meydan meydan dolaşacağına, adının altına belediye başkanı yazacağına, sakin, oturup benim gibi sonuçları bekleseydi.

BU SEÇİM BAŞLI BAŞINA MUNDAR OLMUŞ BİR SEÇİMDİR

Sayımlarda o kadar yanlış, hile ve özensizlik olduğunu gördük ki insan hayrete düşüyor. Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir, murdar bir etin de kavurması olmaz.

Sonuç ne olursa olsun kararı YSK verecektir. YSK'nın kararı da herkesi bağlayan bir karar olacaktır. Sayın İmamoğlu tek güvendiğim kurum YSK'dır açıklaması yapmıştı. Bakıyorsunuz bu günlerde de o kararını açıklamasını değiştirmeye çalışılıyor. Sayımların kasten uzatıldığını söylemek maksatlıdır. Bu seçimde organize bir kötülük yaşanmıştır. Onlarca delilden bahsedebiliriz. Bunların örnekleri de numuneleri de elimizde var. Bu süreci tırmandırarak, bağırarak, çağırarak haklı pozisyona geçeceğini sananlar yanılgı içindedir.

3 PUSULA YERİNE 2 PUSULA

Bazen şu da söyleniyor, gözünüzü dört açsaydınız da hile olmasaydı. İyi tamam buna itirazım yok. Ama bu hırsızlığı şaibeyi yolsuzlukları haklı gösterir mi? İtiraz etmesek 29 binden 12 bine kadar çalınan oyları geri getirmesek gitmişti o oylar. Biz bize verilen ya da rakip adaya verilen oyların yerine gitmesine mesulüz. Burada organize bir kötülüğün olduğunu ortaya konuluyor. Seçimden sonra bizi yüzlerce insan aradı. Sandıklarda 3 tane pusula verilmesi gerekirken iki tane pusula verildiğini söylüyor insanlar. Bu da üzerinde durulması gereken bir durumdur. Bu da somut bir şüphedir. Onlarca delilden bahsedebiliriz. Usulsüzlükten bahsedebiliriz. Bizim amacımız itiraz süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işlemesi.

OYLARIN 5/6'SI YENİDEN SAYILACAK

Buna göre, toplam oyların yaklaşık 5/6'sı ilçe seçim kurulu tarafından yeniden sayılacak.

Karar, AK Parti, MHP, Saadet Partisi üyeleri ve iki memur üyenin oylarıyla alındı.

AK PARTİ “OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ” HAKKINI KULLANACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ''Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilmesini isteyeceğiz. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zamanda dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz'' dedi.

Yavuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, AK Parti'nin İstanbul'daki yerel seçimlerin yenilenmesine yönelik "olağanüstü itiraz" sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz." dediklerini anımsatan Yavuz, "Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.