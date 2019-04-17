Maltepe'de hazırlanan birleştirme tutanakları İl Seçim Kuruluna ulaştırıldı
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin sayım işlemi sona eren Maltepe'de hazırlanan birleştirme tutanakları, İstanbul Adliyesindeki İl Seçim Kuruluna ulaştırıldı.
- AA
Maltepe ilçedeki seçim sonuçları sayımına ilişkin birleştirme tutanakları, İstanbul Adliyesindeki İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığına teslim edildi.
Maltepe'de, 1089 sandıktaki oy pusulalarının yeniden sayım işleminin tamamlanmasının ardından İlçe Seçim Kurulu, ıslak imzalı tutanakların birleştirilmesi işlemini yaptı.
İL SEÇİM KURULU'NA TESLİM EDİLDİ
Çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanan ıslak imzalı birleştirme tutanakları, güvenlik önlemi altında İl Seçim Kuruluna gönderildi.
Polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelen ilçe seçim kurulu görevlileri, tutanakları İl Seçim Kurulu Başkanı'na teslim etti.
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