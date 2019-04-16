Maltepe'de 94 sandıkta oy sayımına devam ediliyor

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Maltepe ilçe seçim kurullarının tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmasının ardından, Maltepe'de dün yeniden başlayan ve akşam sona eren sayıma, kaldığı yerden tekrar başlandı.

Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayım işlemine, kalan 94 sandık için Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarınca devam ediliyor.

KURUL SAYISI 6'YA ÇIKARILDI

İlçe Seçim Kurulu, sayım yapan kurul sayısının artırılmasına karar verdi.

Bu kapsamda kurul sayısı 6'ya çıkarıldı.

Sabah saatlerinden itibaren 123 sandıkla başlayan sayımlarda şu ana kadar 22 sandığın sayıldığı ve sayımın 101 sandıkta sürdüğü belirtildi.

Eklenen sayım kurullarının henüz göreve başlamadığı öğrenildi.