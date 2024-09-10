İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2024 Salı / 7 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0805
  • EURO
    37,668
  • ALTIN
    2740.88
  • BIST100
    9699.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Maltepe'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza

Maltepe'de D100 Karayolu'nda iki araç çarpıştı. Kaza yapan araçları fark edemeyen 4 otomobil daha kazaya karıştı. Toplam 6 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

IHA10 Eylül 2024 Salı 06:57 - Güncelleme:
Maltepe'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza
ABONE OL

Olay, İstanbul Maltepe ilçesi, D100 Karayolu Ankara istikametinde saat 05.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Hyundai marka 17 ABD 601 plakalı araca, orta şeritten sol şeride kontrolsüz geçmek istediği sırada, arkadan gelen Seat marka 06 DFB 894 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından arkadan seyir halde ilerleyen 4 araç da duramayarak kazaya karıştı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken bazı araçlar kullanılamaz hale geldi. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, hafif yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili inceleme başlattı.

YOLDAN GEÇEN MOTOSİKLETLİ GAZA BASIP KAZAYA KARIŞANLARA EL SALLADI

Ayrıca kazanın olduğu D100 Karayolu'nda polis ekipleri tarafından önlemler alındı. Polis ekipleri olayla ilgili gerekli tutanakları ve kazaya karışan araçların çekilmesiyle uğraşırken karşı yönde ilerleyen bir motosikletli ayağa kalkarak gaza basıp kazaya karışanlara el salladı.

Kazaya karışan araç sürücüleriyle adeta dalga geçen motosiklet sürücüsü hakkında da polis ekipleri inceleme başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.