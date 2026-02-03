İSTANBUL 6°C / 3°C
Güncel

Maltepe'de akran zorbalığı! 6 kişi tutuklandı

İstanbul Maltepe'de 17 yaşındaki çocuğun darbedilerek akran zorbalığına uğradığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 5'i 18 yaşından küçük 6 şüpheli tutuklandı.

AA3 Şubat 2026 Salı 20:32
Maltepe'de akran zorbalığı! 6 kişi tutuklandı
ABONE OL

Esenkent Mahallesi'nde 17 yaşındaki E.G'nin bir grup tarafından darbedilip tehdit edilerek akran zorbalığına uğradığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği M.P. (20), B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y'yi (15) yakaladı.

"Kasten yaralama", "birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

TUTUKLANMALARINA KARAR VERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, tüm şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

