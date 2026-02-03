Esenkent Mahallesi'nde 17 yaşındaki E.G'nin bir grup tarafından darbedilip tehdit edilerek akran zorbalığına uğradığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği M.P. (20), B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y'yi (15) yakaladı.

"Kasten yaralama", "birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, tüm şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.