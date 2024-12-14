İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2024 Cumartesi / 13 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9739
  • EURO
    36,742
  • ALTIN
    2975.32
  • BIST100
    10125.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Maltepe'de apart otelde yangın

Maltepe'de apart otel olarak kullanılan 4 katlı binanın ikinci katından yükselen alevler paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi.

IHA14 Aralık 2024 Cumartesi 07:04 - Güncelleme:
Maltepe'de apart otelde yangın
ABONE OL

Olay 05.30 sıralarında Feyzullah Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre apart otel olarak kullanılan 4 katlı binanın ikinci katından bilinmeyen bir nedenle alev ve dumanlar yükselmeye başladı. Yangın nedeniyle çevre sakinleri ve binadakiler panik halinde sokağa döküldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Aparattaki yaklaşık 15 kişi itfaiye ekipleri ve görevlilerin yardımıyla tahliye edilirken, bazı kişilerin de evcil hayvanları ile dışarı çıktıkları görüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.