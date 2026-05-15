15 Mayıs 2026 Cuma / 29 Zilkade 1447
  Maltepe'de aranıyordu, başka şehirde cenazesi bulundu! Kayıp ihbarında korkunç son
Maltepe'de aranıyordu, başka şehirde cenazesi bulundu! Kayıp ihbarında korkunç son

İstanbul'un Maltepe ilçesinde kayıp olarak aranan kadının cenazesi Kırşehir'de bulundu. Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

IHA15 Mayıs 2026 Cuma 11:16 - Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre, 11 Nisan tarihinde Maltepe'de ikamet eden F.G.M. isimli kadının kayıp olduğu yönünde ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine başlatılan çalışmalarda, 22 Nisan tarihinde Kırşehir'de bulunan kadın cesedinin kayıp şahsa ait olabileceği değerlendirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak çalışma yürütüldü. Yapılan inceleme ve kimlik tespit çalışmaları sonucunda Kırşehir'de cesedi bulunan kişinin kayıp olarak aranan F.G.M. olduğu belirlendi. Olayı gerçekleştirdikleri veya yardım ettikleri şüphesiyle E.B., G.Ü., S.K., M.A. ve S.G. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

