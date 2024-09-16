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Maltepe'de asayiş denetimi

Maltepe'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 49 ekibin katıldığı asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sırasında 1 adet ruhsatsız tabanca ile 55.63 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranması bulunan 13 kişi yakalandı.

DHA16 Eylül 2024 Pazartesi 06:58 - Güncelleme:
Maltepe'de asayiş denetimi
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Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınevler, Fındıklı, Gülsuyu, Gülensu ve Zümrütevler mahallelerinde huzur denetimi gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 49 ekipten oluşan 105 polisin görev aldığı denetimde, 2 bin 142 otomobil, bin 124 motosiklet kontrol edildi. Ayrıca 11 bin 286 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Denetimlerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 55.63 gram uyuşturucu ele geçirildi. Aranması bulunan 13 kişi, 36 yoklama kaçağı ve 1 faili firari hükümlü yakalandı. Ayrıca 9 kişiye 'çevreye rahatsızlık verme' suçundan 8 bin 793 lira para cezası uygulandı.

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