Maltepe'de asayiş uygulamasında aranan 13 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam Maltepe'nin Aydınevler, Fındıklı, Gülsuyu, Gülensu ve Zümrütevler mahallelerinde genel asayiş olaylarının önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" yapıldı.

Uygulama kapsamında, 86 umuma açık yer ile 52 park ve bahçe, 2 bin 142 araç ile 1124 motosiklet ve 11 bin 286 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, 6 yakalamalı araç tespit edilirken, adli makamlarca çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli, 36 yoklama kaçağı, firar eden bir şahıs ile vize ihlali yapan 2 kişi yakalandı. Ekipler, 9 kişiye ise "çevreye rahatsızlık vermek" suçundan 8 bin 793 lira idari para cezası uyguladı.

Aramalarda ise ruhsatsız tabanca ile 7 fişek ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

