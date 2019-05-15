Maltepe'de bahçe duvarı devrildi; 4 araç hasar gördü
Maltepe Cevizli'de bir binanın bahçe duvarı park halindeki araçların üzerine devrildi.
- DHA
Olayda 4 araçta maddi hasar meydana gelirken, herhangibir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.İtfiaye ve ve polis ekipleinin çalışması devam ediyor
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