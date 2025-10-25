İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2025 Cumartesi / 4 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Maltepe'de binanın istinat duvarı çöktü

İstanbul'un Maltepe ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından bir binanın istinat duvarı açık otoparktaki araçların üzerine yıkıldı.

AA25 Ekim 2025 Cumartesi 10:52 - Güncelleme:
Maltepe'de binanın istinat duvarı çöktü
ABONE OL

Feyzullah Mahallesi Şehit Hikmet Ak Caddesi üzerindeki bir binanın istinat duvarı, gece saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle açık otoparka doğru çöktü. Otoparkta bulunan bir araç enkaz altında kalırken, 2 aracın üzerine de moloz parçaları düştü, bir araç ise hasar aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, çökme yaşanan alan kapatılarak önlem alındı.

Zarar gören 3 araç vatandaşlar tarafından otoparktan alınırken, ekipler enkaz altında kalan aracı kurtarmak için çalışma başlattı.

Otomobil, molozların kaldırılmasının ardından buradan çekilecek.

Otomobilin sahibi Mehmet Demircioğlu, "Gece yağmur sesiyle uyandım. Arabanın bu şekilde enkaz altında kaldığını gördüm." dedi.

Duvarın çökme anını gördüğünü belirten Demircioğlu, duvarın üstündeki yolda daha önce yapılan bir kazı olduğunu, oradaki boşluktan akan suyun duvarın tamamını yıktığını iddia etti.

Öte yandan duvarın çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, şiddetli bir şekilde yağan yağmurda istinat duvarının otoparktaki araçların üzerine doğru yıkılması yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.