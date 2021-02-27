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Maltepe'de çöp yığınları artıyor

Malteope'de belediye işçilerinin grevi sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ederken, cadde ve sokaklardaki çöp yığınları giderek artıyor.

DHA27 Şubat 2021 Cumartesi 09:35 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 09:35
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DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 23 Şubatta grev kararı alındı. Çöp konteynerlerinden taşan çöplerin oluşturduğu yığınlar gün geçtikçe daha da arttı. Çöp birikintileri kaldırımlara yayılarak cadde ve sokaklara taştı. Öte yandan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından işçiler, Gülsuyu'nda çöp kamyonlarının bulunduğu şantiyede beklemeye devam etti. Çöpler toplanmayınca bazı çöp konteynerlerindeki çöpler, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilerek yakıldı.

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