Maltepe'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Maltepe cuma namazı kılınacak camiler

28 Mayıs 2020 Perşembe 18:51 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 18:51

Maltepe'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Maltepe'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Maltepe cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Maltepe için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Maltepe ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

MALTEPE'DE CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

122 Evler Camii

15 Temmuz Şehitleri Camii

Abdurrahman Gürses Camii

Akşemsettin Camii

Altıntepe Camii

Aydınlıklık Evler Süleyman Öksüzoğlu Camii

Ayşe Ilıcak Camii

Bağlarbaşı Camii

Büyük Bakkal köy Camii

Cevizli İstasyon Camii

Cumhuriyet Camii

Esenkent Fatih Camii

Esenkent Ulu Camii

Esenyurt Camii

Fahri Kasapoğlu Camii

Fındıklı Seyitağa Camii

Fidanlık Camii

Girne Merkez Camii

Hacı Mustafa Özyağcı Camii

Hacı Necip Ağa camii

Huzurevi Mescidi

Hüsniye Arat Cami

Hz Ömer Camii

İmamı Rabbani Camii

İmdat Vakfı Camii

İsmail Ergin Tatlısu Camii

Karacabey 70 Evler Camii

Kılavuzçayırı Camii

Kulluk Camii

Küçükyalı Çınar Camii

Medine Camii

Mevlana Camii

Mimarsinan Camii

Taşocakları Camii

Yeşil Camii

Yıldız Evler Camii

Yusuf Ziya Üçüncü Camii

Kaymakamlık Bina Yanı

Başıbüyük Stadı

Gülsuyu Stadı

İdealtepe Halı Saha

Zümrütevler Pazaryeri

İLÇE İLÇE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER