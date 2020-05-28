Maltepe'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Maltepe cuma namazı kılınacak camiler

Maltepe'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Maltepe'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Maltepe cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Maltepe için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Maltepe ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Maltepe ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.
MALTEPE'DE CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.MALTEPE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
122 Evler Camii
15 Temmuz Şehitleri Camii
Abdurrahman Gürses Camii
Akşemsettin Camii
Altıntepe Camii
Aydınlıklık Evler Süleyman Öksüzoğlu Camii
Ayşe Ilıcak Camii
Bağlarbaşı Camii
Büyük Bakkal köy Camii
Cevizli İstasyon Camii
Cumhuriyet Camii
Esenkent Fatih Camii
Esenkent Ulu Camii
Esenyurt Camii
Fahri Kasapoğlu Camii
Fındıklı Seyitağa Camii
Fidanlık Camii
Girne Merkez Camii
Hacı Mustafa Özyağcı Camii
Hacı Necip Ağa camii
Huzurevi Mescidi
Hüsniye Arat Cami
Hz Ömer Camii
İmamı Rabbani Camii
İmdat Vakfı Camii
İsmail Ergin Tatlısu Camii
Karacabey 70 Evler Camii
Kılavuzçayırı Camii
Kulluk Camii
Küçükyalı Çınar Camii
Medine Camii
Mevlana Camii
Mimarsinan Camii
Taşocakları Camii
Yeşil Camii
Yıldız Evler Camii
Yusuf Ziya Üçüncü Camii
Kaymakamlık Bina Yanı
Başıbüyük Stadı
Gülsuyu Stadı
İdealtepe Halı Saha
Zümrütevler Pazaryeri