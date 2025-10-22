İstanbul'un Maltepe ilçesinde, sürücüsünün kasıtlı olarak üzerine sürdüğü aracın çarpması sonucunda Baran İ. hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde geçtiğimiz gece saat 02.40 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 01 AEM 120 plakalı aracın sürücüsü Batuhan E. (27), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Baran İ.'nin (27) üzerine aracını kasıtlı olarak sürdü. Baran İ.'ye hızla çarparak sürükleyen sürücü, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan genç ise hayatını kaybetti.

DEHŞET ANLARI KAMERADA: HIZLA ÇARPIP KAÇTI

Kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan operasyonla Batuhan E. ile olaya karışan aracı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Batuhan E., Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Batuhan E.'nin aracıyla sokakta yürüyen Baran İ.'ye hızla çarptığı görülüyor.