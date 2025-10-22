İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9848
  • EURO
    48,6846
  • ALTIN
    5440.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Maltepe'de dehşet kamerada! Gencin son anları ortaya çıktı
Güncel

Maltepe'de dehşet kamerada! Gencin son anları ortaya çıktı

Maltepe'de bir sürücü tartıştığı gencin üzerine kasıtlı olarak aracını sürdü. Feci şekilde hayatını kaybeden gencin son anları güvenlik kameralarına yansıdı.

IHA22 Ekim 2025 Çarşamba 15:14 - Güncelleme:
Maltepe'de dehşet kamerada! Gencin son anları ortaya çıktı
ABONE OL

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, sürücüsünün kasıtlı olarak üzerine sürdüğü aracın çarpması sonucunda Baran İ. hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde geçtiğimiz gece saat 02.40 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 01 AEM 120 plakalı aracın sürücüsü Batuhan E. (27), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Baran İ.'nin (27) üzerine aracını kasıtlı olarak sürdü. Baran İ.'ye hızla çarparak sürükleyen sürücü, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan genç ise hayatını kaybetti.

DEHŞET ANLARI KAMERADA: HIZLA ÇARPIP KAÇTI

Kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan operasyonla Batuhan E. ile olaya karışan aracı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Batuhan E., Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Batuhan E.'nin aracıyla sokakta yürüyen Baran İ.'ye hızla çarptığı görülüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.