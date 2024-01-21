Maltepe'de feci kaza! 4 kişi yaralandı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 GAP 16 plakalı otomobil ile 41 AHT 982 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Küçükyalı mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki Haluk Ş, Hakan Y, Samet Ç. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.