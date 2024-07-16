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Maltepe'de güpegündüz hırsızlık: Kameralara yakalandı

İstanbul Maltepe'de, park halindeki otomobilden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

AA16 Temmuz 2024 Salı 14:36 - Güncelleme:
Maltepe'de güpegündüz hırsızlık: Kameralara yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Temmuz'da, Çınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde park edilen bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli T.Ö'yü ikametinde yakaladı.

Polis, zanlıyla bağlantısı olduğunu düşündüğü Esenyurt'taki bir adrese yaptığı operasyonda ise 1 dizüstü bilgisayar ile 2 taşınabilir hard disk ele geçirdi.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Otomobilden yapılan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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