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Maltepe'de 'huzurlu sokaklar' denetimi

Maltepe'de akşam saatlerinde çok sayıda polisin katılımıyla 'Huzurlu Sokaklar' adlı asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

DHA22 Ekim 2021 Cuma 23:15 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 23:15
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Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde yaklaşık 110 polisin katılımıyla ilçe genelinde 'Huzurlu Sokaklar' adlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Yunus polisleri, asayiş, güvenlik büro ekipleri ve bekçilerin katılımıyla mahallelerdeki kahvehaneler denetlendi. Ayrıca güvenlik noktalarından geçen şüpheli araçlar durdurularak, araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Sokaklardan geçen motokuryeler de durdurularak denetlendi. Denetimlerin gece boyu devam edeceği öğrenildi.

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