Maltepe'de kaçak maske operasyonu

IHA 08 Nisan 2020 Çarşamba 09:32 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 09:33

Korona virüs nedeniyle maske ihtiyacının yoğunlaştığı dönemlerde Maltepe Belediyesi, ilçede üretim izni almadan kaçak maske üreten bir işletmeye baskın düzenledi. Maltepe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amlrliğine ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler ile müşterek düzenlenen operasyonda Gülsuyu Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde 150 bin adet kaçak maske ele geçirildi. İl Sağlık Müdürlüğünden yasal üretim belgesi olmadan üretilen 50 bin adet dikilmiş, 100 bin adet dikilmeye hazır maske ve 2 bin 400 adet de maske kutusuna Yediemin’e alınmak üzere el konuldu. Ayrıca yapılan denetimlerde ruhsatsız çalıştığı da belirlenen işletme zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.