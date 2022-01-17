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Maltepe'de kaza sonrası çekici bekleyen sürücü başka aracın çarpması sonucu öldü

İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

AA17 Ocak 2022 Pazartesi 07:00 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 07:00
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Alınan bilgiye göre, D-100 Fındıklı mevkisinde C.T. yönetimindeki 34 BE 1911 plakalı otomobil, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yol çalışması yaptığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Sürücü, aracının kaldırılması için çekici çağırdı. C.T, çekiciyi beklerken 34 BFT 139 plakalı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede C.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan otomobil sürücüsü, D-100 Ataşehir mevkisinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaza nedeniyle yan yola yönlendirilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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