Maltepe'de minibüsün devrildiği anlar kamerada

Olay, Küçükyalı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Altur firmasına ait 34 LAV 592 plakalı Otokar marka servis minibüsü, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Kazada minibüste bulunan 22 yolcudan 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Minibüste bulunan yolcuların İstanbul Havalimanı çalışanları olduğu ve mesai bitiminde evlerine gittikleri öğrenildi. Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde minibüsün kontrolden çıkarak bir süre savrulduğu ve bariyerlere çarpıp devrildiği görülüyor.