7 Aralık 2025 Pazar
Maltepe'de minibüsün devrildiği anlar kamerada

Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1'i ağır 11 kişi yaralandı. Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

AA7 Aralık 2025 Pazar 15:10
Maltepe'de minibüsün devrildiği anlar kamerada
Olay, Küçükyalı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Altur firmasına ait 34 LAV 592 plakalı Otokar marka servis minibüsü, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Kazada minibüste bulunan 22 yolcudan 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Minibüste bulunan yolcuların İstanbul Havalimanı çalışanları olduğu ve mesai bitiminde evlerine gittikleri öğrenildi. Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde minibüsün kontrolden çıkarak bir süre savrulduğu ve bariyerlere çarpıp devrildiği görülüyor.

