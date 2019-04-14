Maltepe'de oy sayımı devam ediyor! İşte son durum...

Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılma işlemleri devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezinde devam eden oy pusulularının sayımlarında şu ana kadar 1089 sandıktan 742 sandığın sayıldığı ve oy sayım işlemlerinin 2 kuruldan 12 kurula çıkartıldığı da öğrenildi.

Öte yandan, dün gece geç saatlerde ara verilen oy sayım işlemleri sabah erken saatlerde yeniden başladı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin AK Parti'nin Maltepe'de yaptığı itiraz üzerine YSK, 1089 sandıkta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tekrar sayılmasına karar vermişti.