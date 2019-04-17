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Maltepe'de oy sayımı tamamlandı

Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımı tamamlandı.

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Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımı tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 1089 sandığın sayımı saat 00.22 sularında sona erdi.

Birleştirme tutanaklarının yarın öğleden önce imzalanmasının planlandığı belirtildi.

 

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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