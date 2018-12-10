Maltepe'de plastik fabrikasında yangın çıktı

Alınan bilgilere göre, Büyükbakkalköy Kaşif Sokak'ta plastik enjeksiyon üreten bin 400 metrekarelik fabrikada sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında fabrikada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangına çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale ediyor.