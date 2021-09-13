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  • Maltepe'de Sedanur'un ölümü: Savcılık şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti
Güncel

Maltepe'de Sedanur'un ölümü: Savcılık şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti

Maltepe'de 24 yaşındaki Sedanur Şen'in otel odasındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Serdar Yazıcı'nın (32) adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına savcılık, itiraz etti.

DHA13 Eylül 2021 Pazartesi 14:56 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 14:56
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Maltepe'de geçen Perşembe 30 Ağustos Caddesi'ndeki otelin 15'inci katında hayatını kaybeden Sedanur Şen'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan Serdar Yazıcı, savcılık ifadesinin ardından Cuma günü "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk oldu. Hakimlik şüpheli Yazıcı'yı yurt dışına çıkmamak ve imza atmak şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bıraktı.

Soruşturmayı yürüten Savcı Fatmagül Yörük, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karara itiraz ederek şüpheli Yazıcı'nın tutuklanmasını talep etti.

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