Maltepe'de silahlı kavga
Maltepe'de çıkan silahlı kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.
- DHA
Olay, saat 23.00 sıralarında Maltepe Aydınevler Mahallesi Mezbaha Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında kavga çıktı. Saldırgan, tartıştığı Kubilay Aydın'a (35) pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Açılan ateş sonucu Aydın yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken Kubilay Aydın'ın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Ağır yaralanan Aydın, çağrılan ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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