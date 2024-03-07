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Maltepe'de trafik kazası

D-100 kara yolu Ankara istikameti Maltepe mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

AA7 Mart 2024 Perşembe 07:25 - Güncelleme:
Maltepe'de trafik kazası
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D-100 kara yolu Ankara istikameti Maltepe mevkisinde alkollü olduğu iddia edilen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 DTA 439 plakalı otomobil ile 34 EYV 338 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 EYV 338 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki servis minibüsü ile Yeniden Refah Partisine ait seçim otobüsüne arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 34 EYV 338 plakalı araçta sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerine sevk edildi.

Alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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