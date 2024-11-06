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  • Maltepe'de uyuduğu kulübesinde ölü bulundu! Hakkındaki detay yürekleri sızlattı
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Maltepe'de uyuduğu kulübesinde ölü bulundu! Hakkındaki detay yürekleri sızlattı

Boş arazide bulunan kulübede yaşayan 46 yaşındaki Ayhan Aydoğdu ölü bulundu. Evsiz olduğu anlaşılan Aydoğdu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DHA6 Kasım 2024 Çarşamba 23:46 - Güncelleme:
Maltepe'de uyuduğu kulübesinde ölü bulundu! Hakkındaki detay yürekleri sızlattı
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Olay, Zümrütevler Mahallesi, Altıntabak sokak üzerinde bulunan boş arazide bulunan kulübede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Aydoğdu yaşadığı kulübe içerisinde çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aydoğdu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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