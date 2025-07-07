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Maltepe'de vahim görüntü! CHP'li belediyenin ihmali bu hale getirdi

Maltepe Süreyyapaşa Barajı'nda binlerce balık telef oldu. Büyük ve küçük balıkların su yüzeyine vurduğu görüntüler mahalleliyi endişelendirdi. CHP'li Maltepe Belediyesi'ne eleştirilerde bulunan çevre sakinleri, 'Biz belediyeye daha önce de söyledik ama bu konuyla ilgilendiklerini hiç zannetmiyorum. 20 senedir böyle bir şeyi hiç görmemiştik.' dedi.

IHA7 Temmuz 2025 Pazartesi 15:04 - Güncelleme:
Maltepe'de vahim görüntü! CHP'li belediyenin ihmali bu hale getirdi
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Maltepe'de bulunan Süreyyapaşa Barajı'nda binlerce balığın telef olması büyük tepki topladı. Öte yandan balıkların su yüzeyine vurduğu görüntüler ise, çevredeki vatandaşlar tarafından paniğe neden oldu. Çevredeki bazı kişi ve kurumların gölete atık bırakarak suyun kirlenmesine neden olduğu ve bu durumun da balık ölümlerine yol açtığı öne sürüldü.

"SUDAN ÖRNEK ALINDI"

Mahalle sakinlerinden Erkan Yıldırım, atık sular nedeniyle barajın uzun zamandır kirli olduğunu ve balık ölümlerinin de bu nedenle gerçekleştiğini dile getirerek, "Benim 20 senelik mahallem. Arkadaşlar aradı, balık ölümleri olduğunu söylediler. Cuma günü şuradaki alanda balıklar suyun üzerinde anormal bir şekilde geziyorlardı. Bir süre sonra takip ettiğimde, suyun üzeri tamamen balıktı. Bu şekilde yavaş yavaş öldüklerini gördüm. Cumartesi sabah da tekrar buraya geldim. Gereken yerlere bildirimlerini yaptım. Beyaz Masa'ya gönderdim, suç duyurusunda bulundum. Daha sonra Maltepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden arkadaşlar geldi, su örnekleri alındı. İzmir'e tahlile gönderildiğini söylediler." dedi.

"20 SENEDİR İLK KEZ BU ŞEKİLDE BALIK ÖLÜMÜ GÖRÜYORUM"

Mahalle sakinleri olarak baraja atık su dökülmesini doğru bulmadıklarını ve yıllardır bu duruma karşı çıktıklarını aktaran Yıldırım, "Karşı tarafta buradan gelen ve suyu besleyen bir tane kanal var. Bir tane de tam buranın altında var. Buranın yukarısında benzin ofisi var. Oradan atık su gönderiyorlar. Biz bunun olmaması gerektiğini defalarca söyledik. Karşı tarafta da yine aynı şekilde kanal var, suyun akışını besleyen bir kanal. Onun yukarısında da iki tane kolej var. Oranın atık suları, yemekhanesinin giderleri buradan akıyor. Normalde buraya hiçbir şekilde atık su atılmaması lazım. Suyun görüntüsü şu an biraz açılmış ama iki gün önce burası simsiyah olmuştu, su çok kirliydi. Neden ölüyor bu balıklar? Atık su atıldığı için. Suçlama açısından da söylemiyorum. Biz bunu Maltepe Belediyesi'ne daha önce de söyledik. Belediye'den buraya gelen arkadaşlar da oldu. Aradık ama belediyenin bu konuyla ilgilendiğini hiç zannetmiyorum. 20 senedir ilk defa burada bu şekilde balık ölümü oldu. Böyle bir şeyi hiç görmemiştik" şeklinde konuştu.

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