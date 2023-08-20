İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2023 Pazar / 4 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Maltepe'de vatandaşları çilen çıkaran çalışma
Güncel

Maltepe'de vatandaşları çilen çıkaran çalışma

Maltepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü asfaltlama çalışmaları gecenin geç vakitlerinde yapınca vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu.

IHA20 Ağustos 2023 Pazar 07:36 - Güncelleme:
Maltepe'de vatandaşları çilen çıkaran çalışma
ABONE OL

İdealtepe mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde yaklaşık 3 aydır süren yol bakım çalışmaları mahallenin tepkisine neden oldu. Vatandaşlar gece geç saatlere kadar yol inşaatı çalışmaları yapılmasından şikayet etti. İnşaat seslerinden dolayı uyuyamadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, defalarca sorumluları uyarmalarına rağmen çözüm bulunamadığını belirtti.

Çalışmalardan şikayetçi olan esnaf, "Saat 5 ya da 6'a kadar çalışma yapılıyor. Bayağı toz filan geliyor. Ben de manav olduğum için ürünler toplanıyor. Bir de gece 2-3 gibi elektrikler kesiliyor. Günün her saati açık olduğumuz için sorun oluyor bizim için. Çalışamıyoruz adam akıllı o yüzden mağduruz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.