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Maltepe'de yangın

Maltepe'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Küçükyalı Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, hasara neden oldu.

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