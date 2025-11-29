İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2025 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Maltepe'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Maltepe'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

AA29 Kasım 2025 Cumartesi 07:09 - Güncelleme:
Maltepe'de zincirleme kaza: Yaralılar var
ABONE OL

Maltepe Büyükbakkalköy Yolu'nda seyir halinde olan 34 FD 2133 plakalı panelvan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan kazada yaralanan panelvan sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edildi.

  • Maltepe
  • zincirleme trafik kazası
  • yaralalı

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.