Kurban Bayramı öncesi sosyal medyada bazı kullanıcı ve fırsatçılar, gözlerini ibadet parasına dikti. Medyadaki "Kurban kesmek yerine o parayla sokak hayvanlarına mama alın" çağrıları büyük tepki çekti.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, şahıs konuşmasında, "Bu seneki kurban hisselerinin en düşük fiyatı 30 bin TL. 30 kilo et. Sizce bu 30 kilo etle kaç tane insan doyar? Dağıtırsanız o da tabii ki dolabınızda kavurma, sucuk olmazsa. Ya bu 30 bin TL'yle ne kadar can doyurabilirsiniz onu bir de düşünün. Kurban 1400 yıl öncede kaldı. Şu anda açlıktan ölen hayvan var dağda" ifadelerini kullandı.

İKİ DİLDE BAĞIŞ İSTEDİ

İnternette yayılan başka bir videoda ise bir kadın, hem Almanca hem Türkçe konuşarak, sokak hayvanları için takipçilerinden bağış istedi.

Videoda, "Bakın bayram geliyor. Elinizi vicdanınıza koyun, bağış istiyorum" diyen kadın, "Bayram için başınızın, gözünüzün, çoluğunuzun çocuğunuzun sadakası olsun diyerek, bize gönderirseniz çok memnun oluruz" ifadelerini kullandı. Özellikle "sadaka", "bayram" ve "vicdan" vurgusunun öne çıktığı videoya da çok sayıda yorum yapıldı.

Dernek görünümlü internet siteleri, "Kurban Bağışıyla Onların Hayatlarına Dokunun" gibi başlıklarla içerikler yayımlıyor.

'BÖYLE BİR HİZMETİMİZ YOK'

Tartışmalar bununla da sınırlı kalmadı. Bazı dernek görünümlü taklit internet sitelerinde "Kurban Bağışının Evcil Hayvanlara Faydaları", "Kurban Bağışıyla Onların Hayatlarına Dokunun" gibi başlıklarla içerikler yayımlandığı görüldü. Sitelerde kurban bağışları ile barınaklardaki hayvanların besleneceği, veteriner hizmetlerinin destekleneceği ve rehabilitasyon süreçlerinde kullanılacağı öne sürüldü. Ancak AKŞAM'ın iletişime geçtiği dernek temsilcilerinin verdiği cevaplar, dikkat çekti. WhatsApp üzerinden yapılan görüşmelerde yetkililer, "Maalesef böyle bir hizmetimiz yok" ifadeleri kullandı.