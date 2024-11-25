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Mamak'ta freni boşalan kamyonet 7 araca çarptı: Yaralılar var

Ankara'nın Mamak ilçesinde freni boşalan kum yüklü kamyonet, 7 araca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

IHA25 Kasım 2024 Pazartesi 20:03 - Güncelleme:
Mamak'ta freni boşalan kamyonet 7 araca çarptı: Yaralılar var
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Edinilen bilgilere göre, Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen kum yüklü kamyonetin freni boşalarak kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen kamyonet, trafik ışıklarında bekleyen araçlara daha sonra ise park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, 7 araçta hasar meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kamyonetin karşı şeride geçerek araçlara çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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