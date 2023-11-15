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Manav kılığında uyuşturucu satışı yapan zanlı tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde manav işletmecisi görünümünde uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ev, işyeri ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada, 16 kilogram esrar, hasada hazır 26 kök keneviri bitkisi ve hassas terazi ele geçirildi.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 17:36 - Güncelleme:
Manav kılığında uyuşturucu satışı yapan zanlı tutuklandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, okullar bölgesinde manav işletmecisi görünümünde uyuşturucu satan şüphelinin ev, işyeri ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramada, 16 kilogram esrar, hasada hazır 26 kök keneviri bitkisi ve hassas terazi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Manav dükkanı ise mühürlendi.

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