Güncel

Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma! Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da Manavgat Belediyesinin önceki yönetimi dönemindeki 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' iddialarına ilişkin 19 şüpheli daha gözaltına alındı.

AA2 Aralık 2025 Salı 17:23 - Güncelleme:
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonla, aralarında belediye çalışanı ve eski belediye çalışanlarının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

8 ZANLI DAHA TUTUKLANMIŞTI

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül'de tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para, ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A'nın da aralarında bulunduğu 8 zanlı daha tutuklanmıştı.

Öte yandan, Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 9'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlanmıştı.

  • Manavgat Belediyesi
  • soruşturma
  • gözaltı

