İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2024 Cumartesi / 3 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0996
  • EURO
    32,963
  • ALTIN
    1981.47
  • BIST100
    7986.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Manavgat Irmağı'nın rengi siyaha döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Eski Hisar Mahallesi Çevreyolu Köprüsü altından Manavgat Irmağı'na dökülen ve kanalizasyon olduğu değerlendirilen madde ırmağın siyaha bürünmesine, etrafa pis kokular yayılmasına neden oldu.

IHA13 Ocak 2024 Cumartesi 16:31 - Güncelleme:
Manavgat Irmağı'nın rengi siyaha döndü
ABONE OL

Manavgat ırmağında balık avlamak için Eski Hisar Mahallesi çevreyolu köprüsünün altına gelen bir vatandaş, ırmakta gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Eski Hisar Mahallesi istikametinden gelen ve Manavgat ırmağına boşalan kanalizasyon olduğu değerlendirilen madde ırmağın siyaha dönmesine sebep oldu. Birkaç kez olta attığını belirten Metin Avcı, "Oltaya bir şeyler takılıp çektiğimde bunun peçete olduğunu gördüm. Irmağa dikkatlice baktığım zaman ırmağa kanalizasyon döküldüğünü, peçetelerin de bu kanalizasyonla ırmağa karıştığını fark ettim. Maalesef bu durumla ben daha önce de birkaç kez karşılaştım. Manavgat ırmağı hepimizin, ırmağa böyle şeylerin bırakılması yanlış. Kimseyi suçlamak istemiyorum. Bu kesinlikle kanalizasyon. Burada tutulan balık insanları zehirler, hastalık bulaştırır" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.