Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
- AA
İlçeye bağlı Köprülü Kanyon Milli Parkı Alltınkaya Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı.
Bölgede etkili olan yangına 10 arazöz, 2 helikopter ve 40 yangın işçisi müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Yangının çıkış sebebinin tespiti için inceleme başlatıldığı bildirildi.
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