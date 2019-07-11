Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İlçeye bağlı Köprülü Kanyon Milli Parkı Alltınkaya Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı.

Bölgede etkili olan yangına 10 arazöz, 2 helikopter ve 40 yangın işçisi müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin tespiti için inceleme başlatıldığı bildirildi.