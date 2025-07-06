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Manavgat'ta kırmızı alarm! 1 kişiyi yaralayan aslan aranıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçarak bir kişiyi yaralayan aslanı yakalamak için çalışma başlatıldı.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 11:05 - Güncelleme:
Manavgat'ta kırmızı alarm! 1 kişiyi yaralayan aslan aranıyor
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Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarında faaliyet gösteren özel bir hayvan parkında bulunan "Zeus" isimli erkek aslan, sabaha karşı kafesinden kaçtı.

Hayvan parkına yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki tarlasında çalışan Süleyman Kır, aslanın saldırısı sonucu yaralandı. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralı tedaviye alındı.

1 KİŞİYE SALDIRDI

Jandarma ve polis ekiplerince, hayvan parkının etrafında güvenlik önlemi alındı, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, hayvanın kafesinden nasıl kaçtığının henüz netlik kazanmadığını dile getirdi. Ekiplerin çalışma yaptığını anlatan Karataş, "Ormanın içine doğru kaçan aslanın, yakalanması için çalışmalar devam ediyor." dedi.

ASLANI YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan, Bilal Faruk Zeybek isimli genç evlerinin yakınındaki otluk alanda çıkarak, uzaklaşan aslanı cep telefonuyla görüntüledi.

Zeybek, gazetecilere, saat 03.30 civarında siren sesi duyduğunu, dışarı çıktığında polislerin arama yaptığını gördüğünü ve kafesten aslanın kaçtığını öğrendiğini söyledi.

Polislerin kendilerine evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunduğunu belirten Zeybek, "Otların içinde aslanı yatar pozisyonda, başını kaldırırken gördüm. Videoya aldım. Aslanı görünce çok korktum." dedi.

Öte yandan, hayvan parkında yaklaşık 30 aslan bulunduğu öğrenildi.

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