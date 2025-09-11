İSTANBUL 29°C / 20°C
11 Eylül 2025 Perşembe
  • Manavgat'ta rüşvet operasyonu... CHP'li eski başkan ve kardeşi adliyeye sevk edildi
Güncel

Manavgat'ta rüşvet operasyonu... CHP'li eski başkan ve kardeşi adliyeye sevk edildi

Antalya'da 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, adliyeye sevk edildi. Sözen ve kardeşi 7 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 10:43 - Güncelleme:
Manavgat'ta rüşvet operasyonu... CHP'li eski başkan ve kardeşi adliyeye sevk edildi
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat'a getirilmişti. Aynı soruşturma kapsamında kardeşi Fatih Sözen de gözaltına alınmıştı.

