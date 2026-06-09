Manavgat'ta ''rüşvet'' soruşturmasında yeni gelişme: 2 şüpheli tutuklandı

Manavgat Belediyesi eski başkanı Şükrü Sözen hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından devam eden soruşturma kapsamında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadeler, elde edilen yeni deliller kapsamında aralarında muhasebe müdürü B.Ö., eski belediye zabıta müdürü T. Ş. ile iş insanı B.Ö., geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden belediye muhasebe müdürü Bayram Ö. ile Bekir Ö. tutuklanırken, dönemin zabıta müdürü T. Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.