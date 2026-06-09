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  • Manavgat'ta ''rüşvet'' soruşturmasında yeni gelişme: 2 şüpheli tutuklandı
Güncel

Manavgat'ta ''rüşvet'' soruşturmasında yeni gelişme: 2 şüpheli tutuklandı

Antalya Manavgat ilçesinde eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 3 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, 2 kişi tutuklandı.

IHA9 Haziran 2026 Salı 17:05 - Güncelleme:
Manavgat'ta ''rüşvet'' soruşturmasında yeni gelişme: 2 şüpheli tutuklandı
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Manavgat Belediyesi eski başkanı Şükrü Sözen hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından devam eden soruşturma kapsamında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadeler, elde edilen yeni deliller kapsamında aralarında muhasebe müdürü B.Ö., eski belediye zabıta müdürü T. Ş. ile iş insanı B.Ö., geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden belediye muhasebe müdürü Bayram Ö. ile Bekir Ö. tutuklanırken, dönemin zabıta müdürü T. Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Şükrü Sözen
  • Antalya Manavgat
  • hükümet soruşturması

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