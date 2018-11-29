Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Manavgat'ta şiddetli yağış taşkına neden oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı kırsal mahallelerde taşkın meydana geldi. Seralar ve yerleşim yerlerinde su baskınları olurken, sel sularına kapılan birkaç büyükbaş hayvan telef oldu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Manavgat'ta dün gece etkili olan sağanak; Çardak, Beğdiğin, Hacıali, Cevizler, Taşağıl ve Karabük mahallelerinde yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Çardak Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle derelerin taşması sonucu ulaşımı sağlayan yol kapandı. Sel sularının yerleşim yerini basmasıyla birçok ev ve ahır su altında kaldı.
 
Çardak Mahalle Muhtarı Hilmi Mutlu, mahallede seraların yarıya yakınının su altında kaldığını ve ürünlerin büyük zarar gördüğünü söyledi. Muhtar Mutlu, iki kardeşe ait ahırların su altında kalması nedeniyle de 3-4 büyükbaş hayvanın suya kapılıp, telef olduğunu belirtti.
 
ÇAYIN DEBİSİ YÜKSELDİ, İKİ KÖPRÜ ÇÖKTÜ
 
Manavgat'ta dün gece etkili olan şiddetli yağış Beydiğin Mahallesi'nde su taşkınlarına neden oldu. Bölgeden geçen ve Naras Barajı'nı besleyen Kargı Çayı'nın debisi sel suları nedeniyle yükseldi. Çay üzerinde kurulu bir yaya köprüsüyle yaklaşık 50 metre yukarısında bulunan ve bölgedeki tarım arazilerine ulaşımı sağlayan beton köprü, sel suları nedeniyle çöktü. Mahallenin içinden geçen yollarla mahalle arası bağlantı yollarında da çökmeler meydana geldi. Sel sularıyla taşan Kargı Çayı'nın bazı bölgelerde yatak değiştirmesi sonucu bazı tarlalar su altında kaldı.
 
'BÜYÜK ZARARIMIZ VAR'
 
Beydiğin Mahalle Muhtarı Mehmet Karabacak, "Büyük bir afet oldu. Kargı Çayı taştı. Çayın yatağı değişti. İki köprü yıkıldı. Yollarda göçmeler var. Can kaybımız yok. Maddi olarak büyük zararımız var. Önemli olan can kaybımızın olmaması, maddi kayıplar bir şekilde telafi edilir" dedi.
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD’li okul müdürü öğrencilerinin önünde Müslüman oldu

ABD’li okul müdürü öğrencilerinin önünde Müslüman oldu

WhatsApp'tan kullanıcıları sinirlendirecek güncelleme

WhatsApp'tan kullanıcıları sinirlendirecek güncelleme

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA