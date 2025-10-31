İSTANBUL 19°C / 11°C
Güncel

Manavgat'ta yolsuzluk soruşturması: Eski Başkan Yardımcıları da tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki belediye yönetimine yönelik “rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma” soruşturmasında tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in ardından iki eski başkan yardımcısı ve bir iş insanı daha tutuklandı.

31 Ekim 2025 Cuma 20:01
Manavgat'ta yolsuzluk soruşturması: Eski Başkan Yardımcıları da tutuklandı
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlı arasında yer alan eski belediye başkan yardımcıları B.Ö. ve L.A. ile iş insanı C.Ö. tutuklandı.

Diğer 2 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Böylece soruşturmaya ilişkin tutuklananların sayısı 10'a yükseldi.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Eylül'de tutuklanmış, Sözen kardeşlerin evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildiği belirtilmişti. Soruşturma kapsamında 5 zanlı daha tutuklanmıştı.

Öte yandan, Manavgat Belediyesine yönelik bir diğer soruşturmada, belediye başkanıyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında olduğu 11'i tutuklu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

  • manavgat belediyesi
  • soruşturma
  • tutuklama

