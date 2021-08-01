Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

AA 1 Ağustos 2021 Pazar 19:54 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 19:54

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Taşağıl Mahallesi yakınındaki ormanlık alana kadar ulaşan alevler D-687 Kara Yolu kenarında metrelerce yüksekliğe ulaştı.

Bölgeye gelen çok sayıda helikopter 1 dakikada ortalama 4 defa alevlere su attı.

Karadan ise arazöz ve orman işçileriyle yangına müdahale edildi. Vatandaşlar da yangın tüpleriyle ve hortum taşıyarak ekiplere yardımcı oldu.

Ekiplerin etkili müdahalesi ile kara yolu kenarındaki yangın kontrol altına alınırken bölgede ormanlık alandaki yangın etkisini sürdürüyor.