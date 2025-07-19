Manavgat'taki skandal büyüyor! Önce rüşvet sonra villa almış

CHP'li Manavgat Belediye Başkanı'nın 500 bin euro'ya villa aldığı, paranın 'rüşvet çarkı'nın başındaki yeğeni tarafından elden ödendiği belirlendi.

CHP'li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter'in, makam odasında baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşvet almasının ardından soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Tutuklu Belediye Başkanı Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın, belediyeden ruhsat almak isteyen bir otel sahibinden 1 milyon 250 bin euro talep ettiği, 750 bin euroluk miktarını elden teslim aldığı ortaya çıktı.

Belediye yapı kontrol biriminin kendisini başkan Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'e yönlendirdiğini söyleyen otel sahibi K. T. ifadesinde, Gül'ün açıkça "Bu para doğrudan başkana gidecek" dediğini beyan etti. İlk etapta 750 bin euroyu elden teslim ettiğini belirten K.T., "Market ve hamam alanlarını onların belirlediği kişilere kiralamamı, otelime alınacak sebze-meyvenin de istedikleri bir tacirden temin edilmesini istediler. Bu şartları kabul ettim ve kalan 500 bin euroyu sildiler" dedi.

DEĞERİ 23 MİLYON LİRA

Belediyede işlem yaptırmak isteyen vatandaşların, "önce yeğeni gör" talimatıyla Hüseyin Cem Gül'e yönlendirildiği ve başkanın çantacısı olarak anıldığı kaydedildi. Başkan Kara'nın, Side Kemer Mahallesi'nde bir villayı 500 bin euroya satın aldığı, satış işlemin tapuda Kara'nın yeğeni Gül üzerinden gerçekleştirildiği öğrenildi. Villanın piyasa değerinin güncel ilanlarda 23 milyon TL civarında olduğu tespit edildi. Kara, ifadesinde 4.5 milyon liraya aldığını söylemişti. Dosya kapsamında rüşvet verdiği tespit edilen ve haklarında atılı suçlardan işlem yapılan çok sayıda iş insanının, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğu, alınan yeni ifadeler doğrultusunda operasyonun genişleyebileceği öğrenildi.

Yanında 4.5 milyon lira nakit tutuyormuş

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