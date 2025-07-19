İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2025 Cumartesi / 24 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4343
  • EURO
    47,1614
  • ALTIN
    4350.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Manavgat'taki skandal büyüyor! Önce rüşvet sonra villa almış
Güncel

Manavgat'taki skandal büyüyor! Önce rüşvet sonra villa almış

Baklava kutusunda rüşvetle gündeme gelen CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın, Side'de rüşvet paralarıyla 500 bin euroya lüks bir villa aldığı tespit edildi.

HABER MERKEZİ19 Temmuz 2025 Cumartesi 09:33 - Güncelleme:
Manavgat'taki skandal büyüyor! Önce rüşvet sonra villa almış
ABONE OL

CHP'li Manavgat Belediye Başkanı'nın 500 bin euro'ya villa aldığı, paranın 'rüşvet çarkı'nın başındaki yeğeni tarafından elden ödendiği belirlendi.

CHP'li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter'in, makam odasında baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşvet almasının ardından soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Tutuklu Belediye Başkanı Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın, belediyeden ruhsat almak isteyen bir otel sahibinden 1 milyon 250 bin euro talep ettiği, 750 bin euroluk miktarını elden teslim aldığı ortaya çıktı.

Niyazi Nefi Kara

Belediye yapı kontrol biriminin kendisini başkan Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'e yönlendirdiğini söyleyen otel sahibi K. T. ifadesinde, Gül'ün açıkça "Bu para doğrudan başkana gidecek" dediğini beyan etti. İlk etapta 750 bin euroyu elden teslim ettiğini belirten K.T., "Market ve hamam alanlarını onların belirlediği kişilere kiralamamı, otelime alınacak sebze-meyvenin de istedikleri bir tacirden temin edilmesini istediler. Bu şartları kabul ettim ve kalan 500 bin euroyu sildiler" dedi.

DEĞERİ 23 MİLYON LİRA

Belediyede işlem yaptırmak isteyen vatandaşların, "önce yeğeni gör" talimatıyla Hüseyin Cem Gül'e yönlendirildiği ve başkanın çantacısı olarak anıldığı kaydedildi. Başkan Kara'nın, Side Kemer Mahallesi'nde bir villayı 500 bin euroya satın aldığı, satış işlemin tapuda Kara'nın yeğeni Gül üzerinden gerçekleştirildiği öğrenildi. Villanın piyasa değerinin güncel ilanlarda 23 milyon TL civarında olduğu tespit edildi. Kara, ifadesinde 4.5 milyon liraya aldığını söylemişti. Dosya kapsamında rüşvet verdiği tespit edilen ve haklarında atılı suçlardan işlem yapılan çok sayıda iş insanının, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğu, alınan yeni ifadeler doğrultusunda operasyonun genişleyebileceği öğrenildi.

Yanında 4.5 milyon lira nakit tutuyormuş

Gizli rüşvet ajandası ortaya çıktı

Tutuklanan CHP'li Kara, eski başkanı sattı
  • Niyazi Nefi Kara
  • rüşvet
  • mavangat

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.