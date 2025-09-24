İSTANBUL 26°C / 18°C
Güncel

Manavgat'taki yangın kontrol altında

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

24 Eylül 2025 Çarşamba 16:24
Manavgat'taki yangın kontrol altında
Gültepe ve Yeniköy mahallelerinin sınırında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, havadan 3 uçak, 2 helikopter ve karadan çok sayıda arozözle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler seralara ve yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektar tarım ve ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

