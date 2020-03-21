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Mangal yasağı geldi mi? Mangal ve piknik yasaklandı mı?

İlk kez 2019'un Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve 'Kovid-19' olarak adlandırılan dünya çapında ölümlere neden olan Corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Çin, İtalya ve İran'ı yoğun şekilde etkileyen salgın, bu ülkelerin yanı sıra pek çok Avrupa ülkesi ile Uzak Doğu ülkesinde de etkisi altına aldı. Ülkemizde de görülen corona virüsü vakası kapsamında bir çok alanda tedbir ve önlemler alınmaya devam ediliyor. Gelen son dakika açıklamasına göre koronavirüs nedeniyle mangal ve piknik yapılmasını Tarım ve Orman Bakanlığı yasakladı. İşte tüm merak edilenler..

21 Mart 2020 Cumartesi  13:38 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 13:38
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Çin'in Vuhan kentinde görülen ve 'Kovid-19' olarak adlandırılan corona virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Ülkemizde de görülen corona virüsüne karşı bir çok tedbir ve önlem alındı ve alınmaya devam ediliyor. Son olarak; Tarım ve Orman Bakanlığı koronavirüse karşı olarak mangal ve piknikleri ikinci bir duyuruya kadar yasakladı. Bakanlık bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmayacağını duyurdu.

MANGAL YASAĞI GELDİ Mİ?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle önlemler artırılmaya başlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı koronavirüse karşı olarak mangal ve piknikleri ikinci bir duyuruya kadar yasakladı. Bakanlık bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmayacağını duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNLEMLERİ ARTIRDI

Sağlık Bakanlığı da yeni tip corona virüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.

Otellerde konaklayanların son 14 gün içinde bulunduğu ülkeler ve ülke içindeki seyahat planları bilgilerini içeren kayıtlar tam ve düzenli tutulacak.

Restoranlarda, genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak.

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Covid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek.

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