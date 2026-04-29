  • Manipülasyon çabaları tutmadı! 100 bin konut kurasında “gölge” iddialarına şeffaflık vurgusu
Güncel

Manipülasyon çabaları tutmadı! 100 bin konut kurasında “gölge” iddialarına şeffaflık vurgusu

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'daki 100 bin sosyal konut projesine ilişkin kura süreci hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı. Açıklamada, tüm işlemlerin noter huzurunda ve tamamen şeffaf şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

29 Nisan 2026 Çarşamba 00:28
Manipülasyon çabaları tutmadı! 100 bin konut kurasında “gölge” iddialarına şeffaflık vurgusu
DMM tarafında sosyal medyada konuya ilişkin şöyle açıklama yapıldı:

Bazı sosyal medya paylaşımlarında, İstanbul'da inşa edilecek 100.000 sosyal konut projesinin hak sahipliği belirleme kuralarına ilişkin asılsız iddiaların dolaşıma sokulduğu görülmüştür.

- Tüm kura süreci noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır.

- 25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen kura çekimleri, kamu ciddiyeti ve tam şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tamamlanmıştır.

- Vatandaşlarımızın süreci anlık takip edebilmesi amacıyla tüm kuralar sosyal medyada canlı olarak yayınlanmıştır.

- Başvuru listeleri kura öncesinde kamuoyuyla paylaşılmış; şartları sağlayan tüm vatandaşlarımızın hakları eksiksiz bir şekilde sisteme tanımlanmıştır.

- Çekiliş sonuçları yine noter onayıyla kesinleşmiş ve resmi kanallar aracılığıyla ilan edilmiştir.

Kura sonuçlarına gölge düşürmeyi ve kurumlarımızın güvenilirliğini sarsmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi; sadece ilgili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur.

  • 100 bin konut kurası
  • dezenformasyonla mücadele merkezi

