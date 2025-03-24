Dezenformasyonla mücadele Merkezi (DMM), "Cizre'de polis, Nevruz kutlamalarına gelenlere pamuk şeker dağıttı" yalanı hakkında açıklamada bulundu. Görüntülerin manipüle edildiğini bildiren DMM, görevli polis memurunun engelli bir pamuk şekeri satıcısına yardım etmeye çalıştığını açıkladı.

DMM'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, "Cizre'de polis, Nevruz kutlamalarına gelenlere pamuk şeker dağıttı." iddiası manipülasyon içermektedir.

Cizre'de düzenlenen Nevruz kutlamaları sırasında görevli bir polis memuru engelli bir pamuk şekeri satıcısına yardım etmeye çalışmıştır. Polis memuru pamuk şekeri satıcısının yorulmaması için elindeki ürünleri satın alarak çevredeki çocuklara dağıtmıştır.

Görevli polis memurunun iyi niyetli bireysel davranışı, bağlamından koparılarak çarpıtılmıştır.

Kolluk kuvvetlerini hedef alan ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cizre'de düzenlenen Nevruz kutlamalarında iki polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal'ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış'a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı. Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı. Sinan ve Ali Talha kardeşlerim... Sizlerle iftihar ediyorum. Bu mübarek günlerde sadece Barış'ı sevindirmediniz; polislerimizin vicdanını ve asaletini de bir kez daha gösterdiniz. Sizleri canı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN AKLA ZİYAN MANİPÜLASYON

Konuya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul ve Ankara gibi illerde polise saldırıp asit ve balta fırlatan provokatörlere sahip çıkarak akla ziyan bir kıyaslamada bulunmuştu.

Yavaş, "Doğu'da mitinge gidenlere polisler pamuk seker verirken, buradaki (polise saldıra provokatörlere) gençlere de pamuk şeker ikram etmelerini bekliyoruz" diyerek akla ziyan bir manipülasyona imza attı.